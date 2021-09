Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland totalement relancé par... Klopp ?

Publié le 4 septembre 2021 à 20h15 par A.D.

Le PSG, le Real Madrid et Manchester City devraient se livrer un combat de titans pour le recrutement d'Erling Haaland en 2022. Malgré la forte concurrence, Liverpool serait entré dans la danse et devrait tenter sa chance pour le buteur du Borussia Dortmund.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien refuserait de prolonger et pourrait signer au Real Madrid librement et gratuitement l'été prochain. Selon les dernières informations d' Ok Diario , Florentino Pérez, qui serait convaincu qu'Erling Haaland veut le rejoindre, et le coach de Manchester City, Pep Guardiola, seraient également en embuscade sur ce dossier. Toutefois, il ne serait pas les seuls.

Liverpool également dans la course pour Haaland ?