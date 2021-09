Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Miralem Pjanic vide son sac et dézingue Ronald Koeman !

Publié le 4 septembre 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Prêté cette saison par le FC Barcelone au Besiktas, Miralem Pjanic est revenu sur sa mise à l'écart et n'a pas épargné Ronald Koeman.

Performant à la Juventus, Miralem Pjanic décidait pourtant de quitter l’Italie lors de l’été 2020 pour réaliser son rêve de gamin et rejoindre le FC Barcelone. « Quitter la Juventus n’a pas été simple pour moi. C’est un club extraordinaire mais un joueur a besoin de nouveau et de nouvelles motivations. Rejoindre le FC Barcelone était un rêve d’enfant. C’est l’étape la plus importante dans ma carrière. Je veux contribuer à l’avenir de ce club » confiait-il en septembre 2020 peu de temps après son arrivée en Catalogne. Mais le rêve a vite tourné au cauchemar pour l’international bosnien, contrôlé positif à la Covid-19 durant la préparation estivale. Parti avec un train de retard sur ses coéquipiers, Miralem Pjanic n’a jamais pu convaincre son entraîneur Ronald Koeman, qui n’a pas hésité à le laisser sur le banc des remplaçant une bonne partie de la saison. Une situation intenable pour Miralem Pjanic. « Ce n’est pas facile. Je l’accepte très difficilement. Les raisons exactes, je ne les connais pas sur le temps de jeu espéré. Je me focalise sur le travail mais il faut accepter ça même si je ne suis pas d’accord » confiait-il en février dernier. Placé sur la liste des transferts, le milieu de terrain a décidé de quitter le FC Barcelone lors de ce mercato estival. L’ancien joueur de l’OL a été proposé à plusieurs clubs, selon les informations exclusives du 10Sport.com, mais a finalement été prêté jusqu’à la fin de la saison au Besiktas, qui prendra en charge une partie de son salaire. Quelques heures après son départ, Miralem Pjanic a décidé de prendre la parole afin de s’exprimer sur ses derniers mois compliqués en Catalogne, mais aussi sur la décision de Ronald Koeman.

« L’entraîneur m’a manqué de respect »

« Si on m’a manqué de respect ? Oui l’entraîneur. Après neuf ans en Italie, je voulais tenter de défi. C'était le bon moment pour essayer. Mais j'ai trouvé un coach que je ne connaissais pas. ma situation était déjà compliquée dès le début. J'arrive deux semaines après le reste, je commence à m'entraîner petit à petit, seul, à me préparer avec le préparateur physique, et à entrer avec mes coéquipiers. Et rien, deux, trois, quatre, sept, 10 jours passent et le coach n'est jamais venu parler un peu de ce qu'il pensait de la saison, de moi, de parler simplement. Très étrange, mais bon. Ce n'était que le début, d'accord, calme-toi, je travaille, je veux me battre pour jouer, pour bien m'intégrer. Et rien, le temps passe, je commence à jouer un oui et un non, un oui et un non. J'étais très bon, je jouais à mes jeux, mais bien sûr, je voulais plus, donner plus pour l'équipe. Quand tu joues c'est difficile physiquement et mentalement d'être bien, parce que ça tue ta confiance, parce que vous n'avez aucune communication avec lui. C'était très étrange, parce que je ne sais pas, un entraîneur est celui qui dit qui joue et qui ne joue pas, mais il y a différentes manières de faire les choses. Je suis un joueur qui peut tout accepter mais j'aimerais toujours qu'on me dise les choses en face à face. Pas comme si de rien n'était et que j'avais 15 ans. Je me suis battu jusqu'au bout, j'ai été professionnel avec les garçons, travaillant toujours pour être bien, aussi pour eux, afin qu'ils se préparent bien pour les matchs. Je savais que si le coach restait là, il fallait que je trouve une solution » a confié Miralem Pjanic.

« Je ne pouvais pas accepter cette situation »