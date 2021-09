Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà sous pression pour son nouveau coup à 0€ ?

Publié le 5 septembre 2021 à 22h10 par A.C.

Déjà proche du Paris Saint-Germain en 2020, Marcelo Brozovic serait de nouveau suivi de près par Leonardo.

Lors du mercato estival 2020, Leonardo avait orchestré un échange avec l’Inter impliquant Marcelo Brozovic et Leandro Paredes. Tout était bouclé, mais le milieu argentin a finalement tout fait capoter en décidant de rester au Paris Saint-Germain coute que coute. L’histoire pourrait se répéter, puisque les médias italiens ont relancé ce dossier en évoquant un intérêt toujours présent du PSG pour Brozovic, dont le contrat se termine en juin prochain ! Les dernières rencontres n’auraient rien donné et un départ semble de plus en plus probable pour le Croate...

L’Inter va accélérer pour la prolongation de Brozovic