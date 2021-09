Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo étudie déjà un nouveau coup à 0€ !

Publié le 4 septembre 2021 à 9h15 par A.C.

Après un mercato réussi, Leonardo semble déjà se projeter sur l’été prochain, afin de continuer à renforcer le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain a réalisé un excellent recrutement lors de ce mercato estival, réalisant l’exploit de recruter plusieurs gros noms sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. C’est le cas de Georginio Wijnaldum et de Gianluigi Donnarumma, mais surtout de Lionel Messi et de Sergio Ramos, respectivement ancien capitaine du FC Barcelone et du Real Madrid. Une tactique que le PSG devrait continuer à perfectionner au cours des prochains mois, avec Leonardo qui aurait déjà plusieurs cibles...

Le PSG à l’affut pour Borozovic !