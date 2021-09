Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a riposté face au Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 4 septembre 2021 à 7h15 par La rédaction

Une source interne au Real s’en est pris au PSG dans les médias espagnols, critiquant l’attitude de Paris n’ayant pas répondu à l’offre merengue pour Mbappe. Décryptage.

Dans ses propos cités par le média espagnol ABC , une source interne au Real Madrid aurait affirmé à l’évocation de l’attitude du PSG dans le dossier Mbappe : « Nous leur avons demandé de nous faire savoir s’ils acceptaient de négocier le dimanche plutôt que le lundi ou le mardi, mais ce qui était clair pour nous, c'est que nous n'allions pas remettre les clés du château. C'était une négociation, ils avaient une offre et il était de leur devoir de répondre. Ils ne l'ont pas fait, nous verrons donc ce qui se passera dans les prochains mois, mais à aucun moment il n'y a eu de nervosité ou de tension. Ce n'était pas une question de vie ou de mort. »

Le Real a misé sur ses atouts, Paris sur les siens

Comment décrypter ces propos ? Sur le fond, ils apparaissent discutables. En fomentant depuis de longs mois (plus d’un an ') un terrain d’entente de principe avec Kylian Mbappe visant à forcer son départ à un an de la fin de son contrat à Paris, et jouant pour cela sur son aura de club mythique et sur le rêve qu’il suscite auprès de l’attaquant français, le Real Madrid a agi en misant sur ses atouts, quitte donc à tordre la main au PSG. En retour, il apparaît tout aussi logique que Paris lui ait répondu avec ses propres armes, à savoir une puissance financière supérieure lui permettant d’encaisser une perte de 180 millions sur la non-vente de Mbappe. Le Real Madrid a joué avec ses armes, Paris avait le droit de répondre avec les siennes.