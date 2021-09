Foot - Mercato

Mercato : Après son arrivée, Cristiano Ronaldo envoie un énorme message à Cavani !

Publié le 4 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Cristiano Ronaldo a pu récupérer le numéro 7 d'Edinson Cavani, le Portugais rend un vibrant hommage à l'ancien buteur du PSG.

C'est l'une des sensations de l'été sur le mercato. En effet, Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United, le club qui l'a révélé au plus haut niveau. Cependant, une énorme interrogation entourait l'arrivée du Portugais chez les Red Devils . Quel numéro allait-il récupérer ? En effet, pour rester CR7, le quintuple Ballon d'Or était dans l'impasse puisque le numéro 7 était sur le dos d'Edinson Cavani, arrivé un an plus tôt. Mais finalement, le Matador a accepté de céder son numéro. Un geste salué par Cristiano Ronaldo.

Ronaldo remercie Cavani