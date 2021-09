Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara fait un grand pas vers Pablo Longoria !

Publié le 6 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il a refusé de quitter l’OM lors du dernier mercato, Boubacar Kamara ne voudrait pas pour autant aller voir ailleurs libre de tout contrat à la fin de saison sans permettre à son club formateur de renflouer ses caisses.

Au cours du dernier mercato, Boubacar Kamara a été poussé vers la sortie par ses dirigeants en quête de rentrées d’argent après une pléiade de recrues. D’ailleurs, dans les ultimes heures de la fenêtre estivale des transferts, Newcastle et Wolverhampton auraient fait deux offres de prêt payant sans pour autant parvenir à leurs fins en raison de la réticence du minot marseillais de quitter l’OM bien que son contrat prendra fin à la fin de la saison.

Kamara est emballé par l’idée d’une prolongation