Mercato - OM : McCourt, Eyraud… Cette révélation improbable à 60M€ !

Publié le 6 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par l’OM tout au long du mercato, Boubacar Kamara n’a jamais trouvé preneur sur le marché. La faute à Jacques-Henri Eyraud, qui aurait survendu son jeune protégé à Frank McCourt…

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara était donc logiquement placé sur la liste des transferts par ses dirigeants cet été afin de leur rapporter un peu de liquidités. Mais faute d’offres suffisamment intéressantes pour le jeune milieu défensif, l’OM a donc conservé Kamara. Et la journaliste Mélisande Gomez a révélé au micro de L’Equipe du Soir que Jacques-Henri Eyraud, l’ancien président de l’OM, avait lâché une confidence assez improbable sur la valeur marchande de Kamara à Frank McCourt.

« Il lui a dit que Kamara valait 60M€ »