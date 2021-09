Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Laurent Blanc récupère une piste de Sampaoli !

Publié le 6 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de l’OM en toute fin de mercato estival, Steven Nzonzi ne s’est pas engagé avec la formation de Jorge Sampaoli. Mais il va finalement rejoindre celle de Laurent Blanc…

Toujours à l’affût du moindre renfort à moindre coût, même dans les derniers jours du mercato estival, l’OM aurait notamment coché le nom de Steven Nzonzi (32 ans) qui n’entre absolument pas dans les plans de José Mourinho à l'AS Rome. Une piste qui n’a finalement pas été exploitée à fond par Jorge Sampaoli, et d’ailleurs, le milieu de terrain français de l’AS Rome a opté pour un autre challenge que l’OM…

Nzonzi débarque au Qatar

Comme l’a révélé Calciomercato dimanche, Nzonzi va finalement s’engager avec le club qatarien d’Al Rayyan, entraîné par un certain Laurent Blanc. Un nouveau challenge qui devrait offrir du temps du jeu au champion du Monde 2018, même si sa visibilité en vue de l’équipe de France sera moins intéressante que s’il avait rejoint Sampaoli à l’OM.