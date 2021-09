Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta met déjà la pression sur Ronald Koeman !

Publié le 6 septembre 2021 à 7h00 par H.G.

Alors qu’une prolongation de Ronald Koeman au FC Barcelone ne serait pas à écarter, l’entraineur néerlandais serait déjà sous pression dans cette optique.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ronald Koeman pourrait alors quitter le FC Barcelone après deux saisons sur le banc du club catalan. Pour autant, selon les derniers échos parus dans la presse, une prolongation de son contrat ne serait pas totalement inenvisageable. Cependant, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas devra pour cela remplir des conditions tout au long de la saison, comme pratiquer un beau jeu et évidemment obtenir des résultats. Mais cela ne pourrait ne pas s’arrêter là…

Joan Laporta veut que Samuel Umtiti et Riqui Puig aient du temps de jeu