Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mendes, Hakimi... Pochettino contraint de faire un grand changement ?

Publié le 6 septembre 2021 à 4h30 par A.M.

Avec les arrivées d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes, Mauricio Pochettino se voit conseiller d'opter pour un système tactique différent.

Cet été, le PSG a décidé de complétement changer les couloirs de sa défense en recrutant tout d'abord Achraf Hakimi, qui a pu démontrer tout son talent depuis le début de saison, et Nuno Mendes dans les dernières heures du mercato. Deux latéraux très prometteurs, mais également très offensifs qui semblent plus à l'aise dans un rôle de piston alors que le PSG évolue pour le moment en 4-3-3. Mais pour Gary de Jesus, spécialiste du foot portugais pour Europe 1 , Mauricio Pochettino aurait tout intérêt à changer de système et passer à un 3-5-2 avec deux pistons.

«Ce serait dommage de ne pas l’utiliser en piston»