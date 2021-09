Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé… La frustration d’Al-Khelaïfi !

Publié le 5 septembre 2021 à 18h10 par Th.B.

Alors que le PSG a notamment recruté Lionel Messi cet été, la venue de l’Argentin a soulevé quelques questions de nature financières en Europe lorsque certaines rumeurs liées au feuilleton Kylian Mbappé auraient eu le don d’agacer un peu plus le président Nasser Al-Khelaïfi.

« Le mercato du PSG ? J’essaie encore de comprendre comment cela va de pair avec le fair-play financier. Comme le PSG est actuellement en train de se moderniser, nous examinerons de très près comment cela peut être concilié avec les règles de l’UEFA. (…) Quand j'entends que Messi gagne 40 millions net, ça fait 80 millions brut. En plus Hakimi, Ramos, Donnarumma - beaucoup de choses se rejoignent. » . Voici le message que le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, faisait passer à Sport BILD lors de la deuxième quinzaine du mois d’août. Un témoignage pas isolé puisque plusieurs dirigeants de clubs de Bundesliga ont aussi évoqué la partie financière du mercato estival du PSG. De l’autre côté des Pyrénées, dans le cadre du feuilleton Kylian Mbappé et un potentiel transfert au Real Madrid, il a été dit que Florentino Pérez ne voudrait pas discuter avec son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi, en passant directement avec l’Emir Al-Thani.

Les interrogations financières sur le dossier Messi et les rumeurs sur le refus de Pérez de négocier avec lui ont agacé Al-Khelaïfi