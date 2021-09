Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Duje Caleta-Car tient sa vengeance !

Publié le 6 septembre 2021 à 4h45 par A.M.

Alors que l'OM avait finalement refusé de vendre Duje Caleta-Car à Liverpool en janvier dernier, c'est le défenseur croate qui a cette fois-ci décidé de rester.

La dernière journée du mercato aura notamment été animée par Duje Caleta-Car. L'international croate, poussé au départ par l'OM, a toutefois repoussé plusieurs offres à l'image de celles de Wolverhampton, de West Ham ou encore de Valence. Une situation qui aurait provoqué la colère de la direction de l'OM qui avait absolument besoin de vendre. Mais comme le rappelle Stephen Brun, consultant RMC , l'OM avait bloqué son départ à Liverpool lors du précédent mercato d'hiver. L'arroseur arrosé.

«On lui a proposé Liverpool et donc quand l'OM ne voulait pas, ça ne marche que dans un sens ?»