Mercato - OM : Cette étonnante sortie sur le recrutement de Longoria...

Publié le 6 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Malgré son activité sur le marché des transferts, le recrutement de Pablo Longoria n'a pas convaincu tout le monde.

Cet été, le recrutement de Pablo Longoria a été globalement salué. Et pour cause, le président de l'OM a réussi à enrôler pas moins de 12 joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Et pourtant, la journaliste de L'Equipe Mélisande Gomez pointe du doigt certaines incohérence du mercato de l'OM.

«Je ne suis pas enthousiasmé par le mercato de l’OM»