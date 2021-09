Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp veut plomber une opération XXL du Qatar !

Publié le 5 septembre 2021 à 21h10 par A.C.

Jürgen Klopp et Liverpool s’apprêtent à riposter, suspectant le Paris Saint-Germain d’être derrière les doutes de Mohamed Salah sur son avenir.

Au Paris Saint-Germain, on se prépare à toutes les éventualités. Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat et si cela continue, il pourra négocier librement avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le favori pour lui succéder au PSG n’est autre qu’Erling Haaland, mais d’autres stars pourraient également arriver. Cela pourrait notamment être le cas de Mohamed Salah, qui a régulièrement été lié au PSG et dont le contrat avec Liverpool se termine en juin 2023.

Liverpool va bientôt relancer Salah