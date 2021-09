Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une grosse opportunité à 0€ à saisir !

Publié le 6 septembre 2021 à 10h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé plusieurs arrivées à 0€, avec les signatures de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore de Gianluigi Donnarumma. Pour le prochain été, Leonardo a une autre opportunité à saisir avec Lorenzo Insigne.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, les clubs ont dû recruter malin cet été pour rester dans les clous du fair-play financier. Pour se faire, bon nombre d'écuries européennes, et notamment le PSG, ont misé fortement sur les arrivées libres et gratuites. En effet, Leonardo a réussi à boucler les signatures de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi. Des joueurs que le directeur sportif du PSG aurait dû payer très très cher s'ils n'étaient pas en fin de contrat. Lors du prochain mercato estival, Leonardo pourrait utiliser la même stratégie. Et cela tombe bien, puisqu'une star de Serie A sera libre de tout contrat le 30 juin.

Lorenzo Insigne n'a toujours pas prolongé avec Naples