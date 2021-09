Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Serie A se voit conseiller de snober Leonardo !

Publié le 6 septembre 2021 à 1h45 par La rédaction

Joueur du Milan AC, Franck Kessié est courtisé par plusieurs clubs européens, dont le PSG. De son côté, Massimo Ambrosini espère voir le milieu de terrain rester en Italie.

Leonardo aimerait encore faire ses emplettes en Italie. Après avoir mis la main sur Gianluigi Donnarumma sans déboursé d'indemnité de transfert, le directeur sportif du PSG souhaiterait en faire de même avec Franck Kessié. Le milieu est entré dans sa dernière année de contrat et pourra donc rejoindre le club de son choix à l'issue de la saison. Mais à Milan, on espère que l'Ivoirien décidera de rester comme l'a expliqué l'ancien rossonero Massimo Ambrosini, dans les colonnes de la Gazzetta Dello Sport.

« Franck est satisfait de l’offre et convaincu de ce choix"