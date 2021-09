Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau coup à la Donnarumma quasiment assuré pour Leonardo ?

Publié le 5 septembre 2021 à 20h30 par A.C.

Comme souvent par le passé, Leonardo pourrait une nouvelle fois se servir en Serie A pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain.

Si on devait mettre une note au recrutement de Leonardo, ça serait un bon 10/10. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a été l’un des grands acteurs de l’été, réussissant à arracher Achraf Hakimi à l’Inter pour près de 70M€... mais surtout en bouclant pas moins de quatre recrues sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Et quelles recrues ! Avec Lionel Messi, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum, il a pris l’ancien capitaine du FC Barcelone, l’ancien capitaine du Real Madrid et l’actuel capitaine des Pays-Bas. A ceux-là on peut ajouter Gianluigi Donnarumma, champion d’Europe avec l’Italie et élu meilleur joueur de la compétition à seulement 22 ans. Une pratique qui pourrait devenir courante au Paris Saint-Germain, qui fait pourtant partie des clubs les plus riches au monde. Leonardo aurait en effet coché le nom d’autres joueurs en fin de contrat comme Marcelo Brozovic de l’Inter et Franck Kessié du Milan AC.

Kessié, le nouveau coup à 0€ de Leonardo

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , il y aurait un réel intérêt du Paris Saint-Germain pour l’international ivoirien, devenu un pilier du Milan AC après avoir explosé à l’Atalanta. Un intérêt qui aurait d’ailleurs déjà commencé à faire des dégâts ! Le quotidien italien a en effet expliqué que ce seraient justement les sirènes parisiennes qui retarderaient la prolongation de contrat de Kessié. Ce dernier se serait vu offrir un nouveau contrat comprenant un salaire de 6,5M€, alors que le PSG serait disposé à lui en offrir pas moins de 10M€, soit quasiment cinq fois plus que ce qu’il gagne actuellement. Comme Gianluigi Donnarumma, le milieu de terrain de 24 ans pourrait décider d’aller au bout de son contrat pour ensuite être le seul maître de son destin.

Le clan Kessié et le Milan AC irréconciliables ?