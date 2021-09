Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un nouveau recrutement XXL à 0€ !

4 septembre 2021

Le mercato estival à peine terminé, Leonardo prépare déjà la prochaine campagne de recrutement du Paris Saint-Germain.

Cet été, Leonardo a dépensé près de 70M€ pour arracher Achraf Hakimi à l’Inter et ainsi offrir un latéral droit de tout premier niveau à Mauricio Pochettino. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a surtout eu le nez creux, en allant chercher plusieurs grands joueurs en fin de contrat. Cela a été le cas avec Sergio Ramos et Lionel Messi, respectivement ancien capitaine du Real Madrid et ancien capitaine du FC Barcelone, la star néerlandaise Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, élu meilleur joueur du dernier Euro. Une pratique pas très diffuse au sein du PSG, plus habitué à dépenser des grosses sommes sur le marché des transferts, mais qui a aidé Leonardo à grandement renforcer l’effectif parisien dans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Et le directeur sportif du PSG semble y avoir pris gout...

Le PSG tente Franck Kessié...

Ce samedi, le Paris Saint-Germain fait la Une de La Gazzetta dello Sport , le plus célèbre quotidien sportif italien. C’est Franck Kessié qui est ciblé, puisqu’il est annoncé que Leonardo aurait coché le nom du milieu de terrain, dont le contrat avec le Milan AC se termine dans seulement quelques mois. Voilà plusieurs mois déjà que sa prolongation est évoquée, mais pour le moment un accord ne semble pas du tout proche. La Gazzetta explique que Kessié aurait refusé la dernière offre du Milan AC, qui comportait notamment un salaire de 6,5M€, alors qu’il gagne actuellement près de 2,8M€ par an. L’Ivoirien réclamerait 10M€ par an au total, avec 8M€ de part fixe plus 2M€ de bonus, un montant que le Paris Saint-Germain serait disposé à lui offrir.

