Mercato - PSG : Une solution inespérée pour cet indésirable de Pochettino ?

Publié le 4 septembre 2021 à 19h15 par D.M.

Alors que le mercato estival ne fermera ses portes que le 8 septembre en Turquie, Fenerbahçe se serait renseigné sur la situation de Rafinha.

La situation de Rafinha devient de plus en plus compliquée au PSG. Arrivé durant l’été 2020 en France, le milieu de terrain ne fait pas partie des premiers choix de Mauricio Pochettino. D’ailleurs, le Brésilien ne figure pas dans la liste des joueurs retenus pour disputer la phase de poules de la Ligue des champions. A la recherche de liquidités, le PSG espérait le vendre cet été, mais aucun club n’aurait formulé d’offre satisfaisante. Mais selon certains médias, une solution de dernière minute pourrait être trouvée pour Rafinha.

Fenerbahçe intéressé par Rafinha

En effet, si le mercato estival a fermé ses portes en France, il est encore ouvert dans certains pays et notamment en Turquie. Les clubs de Süper Lig ont jusqu’au 8 septembre pour faire leurs emplettes. Et selon les informations du journaliste portugais, Pedro Almeida, Fenerbahçe pourrait bien rendre un grand service au PSG. En effet, le club turc serait très intéressé par Rafinha et aurait demandé des renseignements sur sa situation. Le PSG ne devrait pas le retenir en cas d’offre satisfaisante. Affaire à suivre…