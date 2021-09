Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a déroulé le tapis rouge à Messi, mais…

Publié le 6 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il ait fait le nécessaire pour que Lionel Messi débarque au PSG, Neymar n’aurait pas revu ses ambitions personnelles à la baisse au sein de l’effectif parisien pour autant.

Ayant pu côtoyer Lionel Messi de 2013 à 2017 en tant que joueur du FC Barcelone, Neymar a quitté le Barça afin notamment d’avoir tous les projecteurs braqués sur lui. Cependant, cet été, le sextuple Ballon d’or a lui aussi signé au PSG pour les deux prochaines saisons avec une troisième année supplémentaire. Et comme cela a été révélé à plusieurs reprises dans la pièce, la star auriverde aurait bel et bien fait le nécessaire pour que Messi débarque à Paris. Mais la hiérarchie serait bien claire et définie dans l’esprit de Neymar.

Neymar veut rester numéro un