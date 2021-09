Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup légendaire se prépare pour 2022 !

Avec le départ de Kylian Mbappé qui approche dangereusement, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes en vue d’un mercato estival 2022 qui s’annonce colossal.

Cet été, le Paris Saint-Germain a envoyé un message à toute la planète football. Alors que la plupart des clubs en Europe ont compté leurs sous, les Parisiens ont dépensé intelligemment pour arracher Achraf Hakimi à l’Inter, ou encore pour aller chercher Nuno Mendes au Sporting. Le véritable exploit de Leonardo réside toutefois dans le recrutement de quatre stars mondiales sans aucune indemnité de transfert, puisqu’en en fin de contrat avec leurs clubs respectifs. Les prochains mois pourraient toutefois vite faire oublier Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma ! Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Kylian Mbappé ne souhaite toujours pas prolonger son contrat et sauf un énorme rebondissement, il quittera le PSG en juin prochain. Un coup dur pour le projet de QSI, qui pourrait donc perdre une des stars de demain et qui sera obligé de recruter un autre grand nom.

Cap sur la Bundesliga !

Le 25 aout dernier, nous vous avons dévoilé en exclusivité le casting du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. La piste qui a pris de l’ampleur lors des derniers jours du marché des transferts mène à Robert Lewandowski, qui souhaite quitter le Bayern Munich et qui a commencé à bouger ses pions avec son agent, Pini Zahavi. Ce dernier est l’homme derrière l’arrivée de Neymar en 2017 et il aimerait conclure un autre deal avec le PSG. La priorité des Qataris est toutefois Erling Haaland, qui par son âge et son talent semble destiné à être le grand rival de Mbappé lors des dix prochaines années. Ça tombe bien, Leonardo connait très bien l’agent du prodige du Borussia Dortmund, qui n’est autre que Mino Raiola.

