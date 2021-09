Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce coup à 0€ !

Publié le 7 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG en pincerait pour Franck Kessié dont le contrat au Milan AC expirera en juin prochain, Tottenham s’inviterait également à la fête et serait enclin à proposer les services de Tanguy Ndombele en échange.

À l’instar du dernier mercato estival au cours duquel Leonardo a mis la main sur quatre joueurs libres de tout contrat dont Lionel Messi et Sergio Ramos notamment, le directeur sportif du PSG aimerait réitérer cette expérience en fin de saison. D’ailleurs, le dirigeant brésilien se serait déjà positionné sur deux dossiers précis, à savoir Paul Pogba et Franck Kessié qui ne semblent pas enclins à prolonger leurs contrats respectifs et qui expireront le 30 juin prochain à Manchester United et au Milan AC. En ce qui concerne l’international français, son choix semblerait se porter sur le Real Madrid. Pour l’Ivoirien, un danger se dresserait également sur la route du PSG.

Tottenham prêt à proposer Ndombele en échange de Kessié !