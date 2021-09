Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre le Real Madrid et le PSG, Pogba a déjà tranché…

Publié le 7 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que le PSG aimerait attirer Paul Pogba gratuitement à la fin de son contrat l’été prochain, le Real Madrid aurait la possibilité de griller la possibilité au club parisien puisqu’il disposerait de la préférence du milieu de Manchester United.

Avant que Lionel Messi ne débarque au PSG le 10 août dernier, Leonardo et l’ensemble de la direction parisienne auraient travaillé de concert dans le cadre de lancer une offensive auprès de Manchester United pour le transfert de Paul Pogba, alors que le contrat du champion du monde expirera en juin prochain. Et alors que le mercato estival a fermé ses portes la semaine dernière, le PSG garderait toujours un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Pogba à Manchester United et si une prolongation de contrat se concrétisait ou non afin de tenter sa chance.

Le coeur de Pogba pencherait pour le Real Madrid