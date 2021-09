Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland, Pogba... Perez prépare un recrutement légendaire !

Publié le 6 septembre 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Alors que le nouveau stade Bernabeu devrait être inauguré en décembre 2022, Florentino Perez voudrait constituer une équipe qui pourrait bien marquer les prochaines années.

Au Real Madrid, on avait qu’une idée en tête durant ce mercato estival : recruter Kylian Mbappé. Le club espagnol a fait des pieds et des mains pour tenter de l’arracher au PSG, déterminé de son côté à le conserver. Lors des derniers jours de la session de transferts, Florentino Perez était prêt à monter jusqu’à 200M€, mais a finalement décidé de stopper les négociations avec les dirigeants parisiens et de repousser cette opération au prochain mercato estival, lorsque le contrat de Kylian Mbappé arrivera à son terme. Même s’il n’a pas réussi à enrôler le champion du monde 2018, le Real Madrid est toutefois parvenu à se renforcer notamment en défense centrale. Afin de pallier le départ de Sergio Ramos, la formation merengue a décidé de recruter David Alaba, libre depuis son départ du Bayern Munich. En toute fin de mercato, l’équipe merengue a aussi officialisé le transfert d’Eduardo Camavinga. Ces dernières semaines, le club espagnol a aussi prolongé le contrat de plusieurs cadres du vestiaire afin de ne pas être pris au dépourvu et éviter une mauvaise surprise dans les prochains mois. Lucas Vazquez, Nacho (2023), Dani Carvajal (2025), Thibaut Courtois (2026) et Karim Benzema (2023) ont signé un nouveau contrat. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Federico Valverde pourrait bien être le prochain à prolonger son contrat avec le Real Madrid, qui a déjà la tête tournée vers 2022.

Pogba, Mbappé, Haaland ciblés par Perez