Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut encore revenir sur ses pas pour Kylian Mbappé

Publié le 6 septembre 2021 à 13h45 par La rédaction

Longtemps annoncé sur le départ du PSG cet été, Kylian Mbappé est finalement resté. Mais le PSG a encore une solution pour récupérer de l'argent avec son prodige français.

Kylian Mbappé représente un investissement conséquent pour le PSG. L’ancien joueur de l’AS Monaco avait été acheté en 2018 (après un prêt en 2017-2018) pour 180M€ (145+35M€ bonus) soit le deuxième plus gros transfert de l’histoire du football. Le Français est lié sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022. Ce qui signifie qu’en cas de non prolongation (hypothèse hautement probable avec les multiples refus de Mbappé), le joueur pourrait partir libre dès cet été.

Mbappé vers le Real... en janvier ?

Mais il existe encore une possibilité. Le PSG pourrait récupérer une somme d’argent en cas de vente du joueur cet hiver. Le mercato de janvier offre désormais la possibilité de recruter de nouveaux joueurs mais aussi de les inscrire pour la phase finale de Ligue des Champions avec leur nouveau club. Cela signifierait que le Real Madrid (très intéressé par le joueur) pourrait tenter de faire venir Mbappé pour le faire jouer à partir des 1/8e de finale de C1. Il semble en revanche peu probable pour le PSG d’obtenir une somme aussi élevée que cet été pour un joueur à 6 mois du terme de son contrat.