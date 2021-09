Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour ce joli coup à 0€ de Leonardo !

Publié le 6 septembre 2021 à 13h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Marcelo Brozovic aurait alerté le PSG, qui serait prêt à profiter de l'occasion pour le recruter à 0€. Et le club de la capitale aurait de bonnes chances d'obtenir gain de cause, car l'Inter et le joueur n'arriveraient toujours pas à s'entendre financièrement pour prolonger.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a bouclé plusieurs coups à 0€ : Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi. Pour son recrutement en 2022, le directeur sportif du PSG compterait une nouvelle fois signer des joueurs libres. Dans cette optique, Leonardo aurait identifié le profil de Marcelo Brozovic, lié à l'Inter jusqu'au 30 juin. Et à en croire la presse italienne, l'international croate ne serait pas parti pour prolonger.

Les positions de Brozovic et l'Inter restent éloignées