Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation sur l’un des dossiers chauds de l’été !

Publié le 7 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée en prêt d'Arnaud Kalimuendo, Franck Haise reconnaît qu'il a eu peur que ce dossier ne se boucle jamais.

De retour au PSG cet été après une saison au RC Lens, Arnaud Kalimuendo pensait avoir un coup à jouer au sein de son club formateur en obtenant un peu de temps de jeu. Cependant, entre l'arrivée de Lionel Messi et l'absence de départ dans ce secteur de jeu, le jeune attaquant a finalement été prêté une seconde fois au RC Lens. Franck Haise se confie d'ailleurs sur cette arrivée.

«Il y a tellement de choses qui ne dépendaient pas de nous sur ce dossier»