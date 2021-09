Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les coulisses de l'opération Griezmann dévoilées !

Publié le 6 septembre 2021 à 16h30 par Dan Marciano

L'Atlético a attendu la fin du mercato estival pour officialiser le retour d'Antoine Griezmann. Le club madrilène est parvenu à se mettre d'accord avec le FC Barcelone autour d'un prêt, dont les détails ont été révélés ce lundi.

Entre 2014 et 2019, Antoine Griezmann a fait les beaux jours de l’Atlético. Mais afin de relever un nouveau défi dans sa carrière, le Français avait pris la décision de prendre la direction du FC Barcelone pour un transfert estimé à 120M€. Mais en Catalogne, l’attaquant a eu le plus grand mal à s’intégrer dans le vestiaire. « J'ai parlé avec Leo Messi quand je suis arrivé et il m'a dit qu'il cela l'avait fait chier quand j'ai refusé d'aller au Barça la première fois car il avait fait des commentaires publics, avant que je refuse. Mais il m'a dit qu'il donnerait tout avec moi et c'est ce que je remarque et ce que je ressens chaque jour » avait-il confié en novembre dernier lors d’un entretien accordé à Jorge Valdano. Griezmann rencontrait ensuite des difficultés liées à son positionnement sur le terrain. Habitué à évoluer dans l’axe, le joueur avait, pendant quelques matches, pris place sur le côté. Le passage de l’attaquant en Catalogne n’a donc pas été de tous repos. Alors que son contrat courait jusqu’en 2024, Antoine Griezmann a finalement décidé de ne pas aller au bout de son engagement et de quitter le FC Barcelone lors de ce mercato estival.

Les chiffres de l'opération Griezmann ont été dévoilées

La presse espagnole dévoile les raisons de ce départ. Selon les informations de Goal , le FC Barcelone voulait à tout prix alléger sa masse salariale afin de pouvoir enregistrer les recrues estivales. Après s’être entretenu avec ses dirigeants, Antoine Griezmann a indiqué qu’il ne ferait aucune déclaration qui pourrait placer la formation blaugrana dans l’embarras et a par la suite évoqué son envie de retourner à l’Atlético. Plus tôt lors du mercato, le club madrilène avait tenté de l’échanger contre Saul Niguez, mais l’opération était tombée à l’eau. Finalement, le 31 août dernier, les deux formations ont réussi à trouver un terrain d’entente autour d’un prêt d’un an, renouvelable pour une saison supplémentaire. L’Atlético a toutefois la possibilité de s’attacher définitivement ses services en 2023 si Griezmann dispute 50% des matches officiels. Dans le cas contraire, l’attaquant rompra son contrat avec le FC Barcelone. Pour pouvoir retourner à l’Atlético, l’international français a accepté de baisser son salaire de 40%. De son côté, le club culé, en grande difficulté financière, économise un gros salaire et voit d’un bon œil le départ de Griezmann.

