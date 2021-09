Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman justifie le départ de Griezmann !

Publié le 8 septembre 2021 à 9h00 par A.M.

Interrogé sur le départ d'Antoine Griezmann, Ronald Koeman révèle qu'il était vital pour le FC Barcelone de laisser filer l'attaquant français.

Dans les dernières heures du mercato, le FC Barcelone a laissé filer Antoine Griezmann, prêté à l'Atlético de Madrid, club qu'il avait quitté il y a deux ans. Un départ surprenant d'un point de vue sportif compte tenu du fait que le Barça avait déjà été contraint de se séparer de Lionel Messi, mais qui se justifie sur le plan économique. En effet, le Français avait le plus gros salaire de l'effectif et le club blaugrana avait absolument besoin d'alléger sa masse salariale. Ronald Koeman explique ainsi que le départ d'Antoine Griezmann était vital pour le Barça.

«Il était très, très, très important de le laisser retourner à l'Atlético»