Mercato - PSG : Le terrible aveu de Koeman sur le départ de Messi...

Publié le 8 septembre 2021 à 8h15 par A.M.

Interrogé sur le départ de Lionel Messi, Ronald Koeman reconnaît que la situation est très délicate et qu'il a eu du mal à accepter la nouvelle.

Cet été, le FC Barcelone s'est retrouvé totalement impuissant sur le marché des transferts. Contraint d'économiser des salaires de façon drastique compte tenu du règlement de La Liga sur le poids de la masse salariale dans les finances des clubs espagnols, le Barça a notamment vu filer Lionel Messi dont le contrat n'a pas pu être prolongé. La star argentine s'est engagée avec le PSG à la surprise générale puisque tout le monde pensait que Lionel Messi resterait en Catalogne. Y compris Ronald Koeman qui ne cache pas sa déception d'avoir perdu le meilleur joueur du monde.

«Nous perdons le meilleur joueur du monde»