Mercato - PSG : L’énorme sortie de Koeman sur le départ de Messi !

Publié le 7 septembre 2021 à 20h45 par B.C.

Alors que Lionel Messi a rejoint le PSG cet été, Ronald Koeman reconnaît que le FC Barcelone va souffrir sans son ancienne star.

Le FC Barcelone a toujours la gueule de bois après le départ de Lionel Messi. En raison de ses problèmes financiers, le club culé n’a pas pu offrir de prolongation de contrat à l’international argentin, qui s’est engagé en faveur du PSG. Interrogé au micro d’ Esport 3 , Joan Laporta a reconnu avoir toujours du mal à digérer ce départ. « J'ai vu ses débuts avec le PSG et je n'ai pas aimé, c'était une situation étrange, bizarre. C'est une équipe avec laquelle nous avons des accrochages. Je ne lui ai pas parlé depuis qu'il est parti. L'histoire doit continuer. L'histoire doit continuer car il sera toujours un fan de Barcelone. Ce que je dois dire, c'est qu'il n'y a pas eu de débordement pendant les négociations. Tout est normal dans ce contexte. Il n'y a eu aucune friction ni avec son père ni avec lui », a confié le président du Barça ce lundi soir. De son côté, Ronald Koeman se montre également déçu d’avoir perdu Lionel Messi.

« J'ai toujours espéré que Lionel Messi finisse sa carrière ici »