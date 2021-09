Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pablo Sarabia dévoile les raisons de son départ !

7 septembre 2021

Soumis à une très lourde concurrence au PSG, Pablo Sarabia s'est envolé vers le Sporting cet été. Présent en conférence de presse avec sa sélection ce mardi, l'attaquant espagnol a expliqué son choix de migrer vers le Portugal.

Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, Pablo Sarabia a vu son temps de jeu diminuer fortement au PSG. Et avec l'arrivée de Lionel Messi, la situation de l'attaquant espagnol s'est envenimée. Conscient qu'il allait être très peu utilisé cette saison, Pablo Sarabia a quitté le PSG pour rejoindre le Sporting sous la forme d'un prêt lors du dernier mercato estival. Présent en conférence de presse avec la sélection espagnole ce mardi soir, Pablo Sarabia a expliqué pourquoi il avait fui le PSG pour s'engager en faveur du club portugais.

«Pour moi, le mieux est de jouer, ce qui aurait été plus difficile à Paris»