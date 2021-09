Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette opération estivale de Leonardo fait déjà l’unanimité !

Publié le 7 septembre 2021 à 15h30 par Th.B.

Alors qu’il a fait partie intégrante des plans de Luis Enrique pour l’Euro avec la sélection espagnole, Pablo Sarabia a quitté le PSG pour rejoindre le Sporting Lisbonne. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur de La Roja, pour le joueur et le PSG.

Tout au long du mercato estival, le PSG a tenté de dégraisser son effectif qui a accueilli pas moins de six recrues avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Que ce soit par le biais d’un transfert sec comme il en a été question avec Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer ou encore Julian Draxler ou par des prêts, le PSG a tout tenté pour renflouer ses caisses ou alléger sa masse salariale. Le Paris Saint-Germain a été plus verni au rayon des départs en prêt et compte notamment ceux d’Alphonse Aréola, de Marcin Bulka, d’Arnaud Kalimuendo et surtout celui de Pablo Sarabia dont les performances à l’Euro ont été saluées. De quoi faire gonfler sa cote sur le marché des transferts alors qu’un retour en Liga a été évoqué pendant une grande partie du mercato pour l’ancien du FC Séville. Et selon Marca , Pablo Sarabia aurait d’ailleurs refusé de rejoindre l’Atletico de Madrid en plus de plusieurs autres offres qui lui auraient été soumises.

Sarabia aux anges, le PSG paiera un salaire en moins

Finalement, le choix de Pablo Sarabia a été effectué en toute fin de mercato et en parallèle du dossier Nuno Mendes. En effet, le Sporting Lisbonne a bouclé le prêt avec option d’achat du l’international portugais de 19 ans avec le PSG et Sarabia a fait le chemin inverse via un prêt sans option d’achat, lui qui est toujours lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024. Sur son compte Twitter , le demi-finaliste de la dernière édition de l’Euro avec La Roja s’est d’ailleurs enflammé pour sa nouvelle aventure lisboète en publiant le message suivant. « Très heureux d'arriver au Sporting CP. Hâte de m'habiller en vert et blanc » . D’ailleurs, le PSG y trouverait également son compte puisque comme Record le révélait à la toute fin du mercato estival, le pensionnaire de Liga NOS allait prendre en charge l’intégralité du salaire de Sarabia pour la durée de son prêt, soit l’intégralité de la saison.

Luis Enrique satisfait de ce changement de club