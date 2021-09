Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a trouvé le moyen d’oublier Lionel Messi !

Publié le 8 septembre 2021 à 13h30 par Th.B.

Alors que Lionel Messi est parti au PSG en étant libre de tout contrat, Ronald Koeman a forcément regretté le départ de l’Argentin autour de qui il avait programmé sa saison. Cependant, l’avenir s’annonce radieux selon l’entraîneur du Barça avec Ansu Fati et Memphis Depay.

Faute de moyens financiers nécessaires pour assumer une prolongation de contrat bien que le principal intéressé était prêt à baisser son salaire de 50% comme il l’a assuré lors de sa conférence de presse d’adieu le 8 août dernier, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone en rejoignant deux jours plus tard le PSG. Le légendaire numéro 10 du Barça a laissé un énorme trou dans l’attaque blaugrana qui a vu en quatre saisons Neymar et Luis Suarez partir avant que Messi n’en fasse de même et qu’Antoine Griezmann revienne lui aussi à l’Atletico de Madrid. Luuk de Jong est venu renforcer le secteur offensif du Barça , au même titre que Sergio Agüero et de Memphis Depay à l’intersaison. En ce qui concerne la succession de Lionel Messi, Ronald Koeman a dans un premier temps tenu à avouer à SPORT que le départ de Messi est une absence de poids au FC Barcelone. « C'était un gros coup dur. Toute la planification de la saison a été faite avec lui dans l'équipe. Leo, en outre, après ce qui s'est passé la saison dernière avec le burofax, était super motivé, à un très haut niveau et bien sûr, perdre le meilleur joueur du monde comme ça est quelque chose qui fait mal et vous affecte. Ce n'est pas seulement Messi qui est parti, mais un symbole de ce club ».

Ronald Koeman a de grands espoirs pour Ansu Fati, héritier du 10 de Lionel Messi

Néanmoins, l’entraîneur du FC Barcelone ne baisse pas totalement les bras en ce qui concerne l’après-Lionel Messi. Et cela pour deux raisons précises. D’une part parce que le Barça a su sortir de sa renommée Masia une perle rare en la personne d’Ansu Fati. Les performances de l’international espagnol ont été telles depuis ses débuts en 2019 qu’il a bénéficié du légendaire numéro 10 arboré par Lionel Messi pendant plus de dix ans. De quoi faire le bonheur de son père Bori Fati et de permettre à Ronald Koeman de nourrir de grands espoirs pour l’une des nombreuses promesses du football espagnol. « Si j’ai de grands espoirs pour le retour d’Ansu Fati ? Tout à fait. Je le connais très bien et je sais ce qu'il peut nous apporter. En tout cas, il ne faut pas se précipiter avec lui et appliquer la philosophie du "risque zéro". Il est hors service depuis longtemps et il n'y a pas d'urgence. Il y a encore beaucoup à faire. Il en va de même pour Coutinho ». a assuré le coach blaugrana toujours à SPORT avant de se pencher sur celui qui actuellement flambe que ce soit avec le FC Barcelone ou la sélection néerlandaise.

Memphis Depay devrait marquer une époque pour Ronald Koeman