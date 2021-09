Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle déclaration de Griezmann sur son retour à l’Atletico !

Publié le 8 septembre 2021 à 11h00 par Th.B.

Sacrifié par le FC Barcelone en toute fin de mercato pour des raisons économiques comme Ronald Koeman l’a avoué lundi soir, Antoine Griezmann ne boude pas son plaisir de retrouver son Atletico de Madrid comme il l’a montré tout sourire dans une vidéo publiée sur les réseaux du club rojiblanco.

Au terme d’un mercato de folie qui a notamment vu Lionel Messi rejoindre le PSG et Cristiano Ronaldo faire son grand retour à Manchester United, Antoine Griezmann a été l’un des sacrifiés de dernière minute du FC Barcelone en grande difficulté financière. En effet, outre Emerson Royal qui a pris le chemin de Tottenham lors du deadline day du mercato, Griezmann a pour sa part retrouvé l’Atletico de Madrid, club qu’il avait quitté pour venir au FC Barcelone en 2019.

« Bonjour les Atleticos, je suis là ! »