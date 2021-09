Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann a dupé le Barça !

Publié le 8 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant pourtant assuré le contraire à Gerard Piqué en 2018 et de venir au FC Barcelone, Antoine Griezmann avait fait le choix de rester à l’Atletico de Madrid comme le défenseur du Barça l’a souligné.

Passionné de NBA, passe-temps qu’il ne cache pas sur ses réseaux sociaux et particulièrement en période de Play-Offs, Antoine Griezmann a pris exemple sur le documentaire ESPN intitulé The Decision et diffusé en 2010 basé autour du choix de LeBron James de quitter les Cleveland Cavaliers pour rejoindre le Miami Heat. En 2018 avant le début du Mondial en Russie, Gerard Piqué et sa société de production Kosmos a produit La Decision qui mettait en scène Griezmann dans son intimité et son dilemme entre quitter l’Atletico de Madrid pour le FC Barcelone. Finalement, Antoine Griezmann en a surpris plus d’un en choisissant de rester et de prolonger avec le club rojiblanco alors qu’il avait fait savoir à Piqué, figure forte du FC Barcelone, qu’il allait venir au Barça .

« Il m'a dit qu'il venait »