Mercato - Barcelone : Piqué dévoile un énorme sale tour de Griezmann au Barça !

Publié le 7 septembre 2021 à 15h00 par Th.B.

Alors que tout portait à croire qu’il allait rejoindre le FC Barcelone en 2018, Antoine Griezmann prolongeait finalement son contrat à l’Atletico de Madrid, à la grande surprise de Gerard Piqué qui produisait alors le documentaire du Français : « La Décision ».

Bien qu’il soit finalement venu en 2019, Antoine Griezmann avait fait faux bond au FC Barcelone un an plus tôt via son documentaire La Décision produit par la société de production de Gerard Piqué appelée Kosmos . Un documentaire qui était inspiré de celui de LeBron James en 2010 lorsque la star des Cavaliers quittait Cleveland pour rejoindre le Miami Heat. Contrairement à King James, Antoine Griezmann avait pris tout le monde de court en décidant de finalement prolonger son contrat à l’Atletico de Madrid. Et le premier surpris fut Gerard Piqué comme il l’a assuré en interview ces dernières heures.

« Il m'a dit qu'il venait (…). Et on me dit que finalement il reste »