Mercato - Real Madrid : Aulas se fait clairement refroidir pour le grand retour de Benzema !

Publié le 7 septembre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Alors que Jean-Michel Aulas rêve de rapatrier Karim Benzema à l'Olympique Lyonnais, ce dossier s'annonce assez compliqué. Et pour cause, l'attaquant du Real Madrid a encore deux de contrat au sein du club merengue où il se sent très bien.

Formé à l'OL, Karim Benzema a marqué le club rhodanien de son empreinte avant de s'envoler pour le Real Madrid en 2009, été durant lequel Cristiano Ronaldo et Kaka s'engageaient également avec les Madrilènes. Depuis, l'attaquant français s'est imposé comme une légende de l'un des plus grands clubs de l'histoire du foot dont il est aujourd'hui le capitaine depuis le départ de Sergio Ramos. D'ailleurs, Karim Benzema vient de prolonger son contrat d'une saison soit jusqu'en juin 2023. Chose rare pour un trentenaire au Real Madrid. Florentino Pérez attend en effet les dernières semaines du contrat des joueurs vieillissants pour les prolonger. Preuve de la confiance accordée par le président merengue à Karim Benzema qui aura donc 35 ans à l'issue de son bail. Et pourtant, Jean-Michel Aulas continue de rêver à un retour de son ancien attaquant. « Karim n’a encore jamais joué au Groupama Stadium. L’avenir nous dira si, au moment, où il finira sa carrière, il y a une possibilité de resserrer les liens. Il fait un parcours exceptionnel au Real Madrid et en Équipe de France. C’est une grande fierté parce que c’est une enfant de l’OL », confiait le président de l'OL en conférence de presse.

Benzema de retour à l'OL, ce n'est pas pour tout de suite