Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour cette piste chaude de Leonardo !

Publié le 7 septembre 2021 à 13h15 par Th.B.

Alors que le Milan AC négocierait (en vain ?) une prolongation de contrat de Franck Kessié avec un salaire inférieur à ses revenus actuels, le PSG prévoirait bel et bien de passer à l’action courant janvier 2022.

Au cours du dernier mercato estival, il a été annoncé par la presse et notamment par L’Équipe que malgré la venue libre de tout contrat de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool, Leonardo cherchait toujours à recruter un autre milieu de terrain, un latéral gauche et un arrière droit. Pour ce qui est des deux postes défensifs, Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont débarqué au PSG. Cependant, avec la venue surprise de Lionel Messi, le transfert d’un autre joueur dans l’entrejeu n’a pas eu lieu malgré les intérêts de Leonardo pour Paul Pogba ou encore Eduardo Camavinga qui a finalement pris le chemin du Real Madrid.

Le PSG bien dans le coup, le Milan rame pour la prolongation de Kessié…