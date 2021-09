Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va faire une offre titanesque à Kylian Mbappé !

Publié le 7 septembre 2021 à 9h45 par D.M.

Les dirigeants du PSG vont tenter de prolonger le contrat de Kylian Mbappé et pourrait lui proposer un salaire astronomique pour tenter de le convaincre.

Ce n’est un secret pour personne, Kylian Mbappé voudrait un jour rejoindre le Real Madrid. Le joueur refuserait d’ailleurs de prolonger son contrat avec le PSG, qui court jusqu’en juin 2022, pour réaliser son rêve dans les prochains mois. Pourtant, le club parisien fait tout son possible pour le convaincre de signer un nouveau bail. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 27 août dernier, le PSG lui a proposé un salaire annuel supérieur à 25M€ durant le mois d’août, alors que le Real Madrid espérait le recruter en proposant des sommes astronomiques aux dirigeants parisiens. Et le club de la capitale devrait revenir à la charge dans les prochaines semaines.

Le PSG prépare son offensive finale pour Mbappé