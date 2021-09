Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Salaires, Messi… Piqué se lâche sur l’été mouvementé du Barça !

Alors que le FC Barcelone traverse une crise sans précédent, affichant une dette d’1,3Md€ comme Joan Laporta l’a fait savoir lors du bilan de l’audit financier en août, Gerard Piqué a montré la voie en baissant son salaire. Le défenseur du Barça s’est livré à ce sujet et sur la suite de son aventure au club.

À quelques heures de la première du FC Barcelone en Liga face à la Real Sociedad à la mi-août, le club culé ne pouvait pas aligner ses recrues estivales en raison de son incapacité à les inscrire dans la masse salariale mise en place par le président Javier Tebas sans en dépassant le plafond instauré. De ce fait, Gerard Piqué a pris la décision de baisser drastiquement son salaire pour que le FC Barcelone puisse répondre aux critères de la Liga. Memphis Depay et Eric Garcia ont été les premiers à bénéficier de ce sacrifice de Piqué, qui a au passage été salué par Joan Laporta. « Cela a été possible grâce à l’accord trouvé avec Gerard Piqué pour que le deuxième capitaine barcelonais baisse considérablement son salaire ». Voici le message que le président du FC Barcelone faisait passer le 14 août dernier. Ayant fait une bonne partie de ses classes à La Masia avant d’aller s’aguerrir à Manchester United où il a signé son premier contrat professionnel, Gerard Piqué est revenu à Barcelone à son 21ème anniversaire et n’a plus jamais quitté le Barça pour qui il est prêt à tout.

« Le jour où je vois que je ne peux pas donner à l'équipe ce que j'ai donné, je pars »

« Si je pars ? Si les gens connaissaient cinq pour cent de ma première année au Barça, ils me diraient tout ». a confié Gerard Piqué à La Sotana avant de s’attarder sur son éventuelle retraite qu’il ne voit pas spécialement proche, lui qui prend cependant année après année. « La première année où j'ai fait mes débuts, alors que le soleil brillait plus fort que tout, si on m’avait dit qu'à 34 ans je jouerais au Barça, je n'aurais pas donné un seul centime. Je savais comment gérer les moments où mon corps avait besoin de telle ou telle chose. La stabilité familiale est également essentielle. Je vais de saison en saison. Je la vois toujours comme la dernière, s'il y en a une autre alors c'est parfait. Le jour où je vois que je ne peux pas donner à l'équipe ce que j'ai donné, je pars ». Et Gerard Piqué a réellement tout donné au FC Barcelone puisqu’il a consenti à une énorme réduction salariale dans le but de permettre au Barça d’enregistrer les licences de Memphis Depay et d’Eric Garcia notamment.

Sa réduction de salaire, la conséquence du feuilleton Messi...