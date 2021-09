Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema répond à Aulas pour un retour à l’OL !

Publié le 7 septembre 2021 à 9h00 par Th.B.

Bien que le président Jean-Michel Aulas ait récemment incité Karim Benzema à revenir à Lyon afin de jouer dans le Groupama Stadium, l’attaquant du Real Madrid ne s’est pas projeté et assure prendre année par année.

Le Real Madrid est parvenu à un accord avec le clan Karim Benzema prolonger son contrat qui courrait initialement jusqu’en juin 2022 pour une saison supplémentaire. À présent, le nouveau capitaine de la Casa Blanca pourra enflammer les supporters merengue jusqu’à l’été 2023, moment où il sera âgé de 35 ans. L’occasion pour l’attaquant formé à l’OL de faire son grand retour à Lyon ? Le président Jean-Michel Aulas a récemment ouvert la porte à cette possibilité. Mais du côté de Karim Benzema, la question restera sans réponse pendant un bon moment encore, lui qui refuse de se projeter.

« Après ? Je ne sais pas, parce que je prends année par année »