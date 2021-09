Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a lâché une énorme bombe en interne !

Publié le 7 septembre 2021 à 8h45 par D.M.

Kylian Mbappé aurait annoncé à ses coéquipiers qu'il souhaitait rejoindre le Real Madrid dès le mois de janvier, à l'occasion du prochain mercato hivernal.

Le Real Madrid a tout tenté lors du dernier mercato estival pour réaliser son rêve : recruter Kylian Mbappé. Le club espagnol avait entamé des discussions avec le PSG dans les derniers jours du mois d’août et était prêt à mettre sur la table la somme de 200M€. Mais face à l’intransigeance des dirigeants parisiens, le Real Madrid a pris la décision de stopper les négociations et d’attendre le prochain mercato estival pour le recruter gratuitement. Mais à en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé ne voudrait pas attendre l’été 2022 pour prendre la direction de l'Espagne.

Mbappé voudrait rejoindre le Real Madrid en janvier prochain