Mercato - PSG : L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid déjà bouclée pour 2022 ?

Publié le 7 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid. Mais selon vous, l’arrivée du Bondynois dans la capitale espagnole est-elle d’ores et déjà actée ?

Grande priorité de Florentino Pérez depuis plusieurs années, Kylian Mbappé a fait l’objet de discussions entre le PSG et le Real Madrid cet été. Malgré les offensives des Merengue , le club de la capitale a refusé de libérer sa jeune star, engagée jusqu’en juin 2022. Kylian Mbappé va donc disputer une cinquième saison sous le maillot rouge et bleu et pourra rejoindre l'équipe de son choix l’été prochain. Cependant, le PSG conserve l’espoir de prolonger son champion du monde tricolore, même si ce dernier aurait déjà la tête au Real Madrid.

Plus aucun doute pour Mbappé ?