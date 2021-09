Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Barcelone... Un ancien de Ligue 1 affole le marché !

Publié le 7 septembre 2021 à 17h00 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec Leicester, Youri Tielemans intéresserait de prestigieux clubs européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester United.

Après avoir mis la main sur David Alaba et Eduardo Camavinga lors du dernier mercato estival, le Real Madrid s'est penché sur 2022. Une année particulière pour le club espagnol, qui inaugurera son nouveau stade et qui tentera de recruter les stars de demain. Marca et AS ont indiqué ce lundi que Florentino Perez tentera de recruter Kylian Mbappé (PSG), mais aussi Erling Haaland (Borussia Dortmund) à la fin de la saison. Le Real Madrid chercherait également un milieu de terrain et aurait activé plusieurs pistes.

Tielemans sur les tablettes de plusieurs cadors