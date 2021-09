Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé dans ce chantier colossal !

Publié le 7 septembre 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 7 septembre 2021 à 18h33

Alors que le PSG semble une fois de plus renforcer son entrejeu au cours des prochains mois, tout indique qu’une cible est en train de se préciser dans cette optique.

Si le mercato estival du Paris Saint-Germain a été pleinement réussi dans le sens des arrivées avec six recrues - Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Leo Messi et Nuno Mendes -, il y a néanmoins un point noir au tableau. En effet, il a longtemps été annoncé que le club parisien voulait enrôler un second milieu cet été. Dans cette optique, les noms de Paul Pogba et d’Eduardo Camavinga ont été liés au PSG au cours de l’été. Problème, aucun des deux hommes n’a finalement rejoint la capitale française. Le second cité a même rejoint le Real Madrid, tandis que la piste Paul Pogba n’est pas encore morte dans la mesure où il arrivera au terme au de son contrat à Manchester United le 30 juin prochain. Un assaut ne serait pas à écarter à ce moment là à en croire les derniers échos parus dans la presse, mais ce n’est pas pour autant que Leonardo ne travaille pas sur d’autres pistes en parallèle.

La piste Franck Kessié se détache au milieu