Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi sort du silence sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 7 septembre 2021 à 17h45 par B.C.

Malgré les offensives du Real Madrid, le PSG a décidé de conserver Kylian Mbappé, qui est pourtant entré dans sa dernière année contrat. Une décision qui a pu surprendre, mais Nasser Al-Khelaïfi n’affiche aucun regret.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé aurait pu plier bagage pour s’engager en faveur du Real Madrid lors du dernier mercato estival. Comme attendu, Florentino Pérez est effectivement passé à l’action pour récupérer le champion du monde tricolore, en vain. Pourtant, le Real Madrid était disposé à offrir jusqu’à 180M€ pour un joueur qui pourrait partir libre l’été prochain. Kylian Mbappé va donc disputer une cinquième saison au PSG, l’occasion pour le club de la capitale de poursuivre son forcing pour tenter de le convaincre de prolonger. En attendant, le refus du PSG de céder un joueur qui pourrait partir librement alimente les débats, un sujet qui a fait réagir Nasser Al-Khelaïfi.

« L’offre refusée pour Mbappé ? Ce qui compte, c'est que le club respecte le Fair-Play Financier »