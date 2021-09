Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dégaine une offre colossale dans ce dossier à 0€ !

Publié le 7 septembre 2021 à 15h15 par D.M.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait entamé des discussions avec l'agent de Franck Kessié afin d'évoquer une possible arrivée à Paris.

Alors qu’il avait exprimé son envie de prolonger son contrat avec le Milan AC durant le mois de juillet, Franck Kessié serait, aujourd’hui, en pleine hésitation. Sous contrat jusqu’en 2022, le milieu de terrain figure dans le viseur de Tottenham, mais surtout du PSG. A la recherche de renforts dans l’entrejeu, le club parisien pourrait tenter de le recruter l’année prochaine et profiter, une nouvelle fois, de la situation. En effet, les négociations entre Kessié et le Milan AC au sujet d’une possible prolongation sont à l’arrêt. Et Leonardo n’a pas attendu le prochain mercato hivernal pour lancer les grandes manœuvres.

Le PSG propose un salaire important à Kessié