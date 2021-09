Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cette nouvelle grande annonce sur le départ de Cristiano Ronaldo !

Publié le 7 septembre 2021 à 15h10 par Th.B.

Ayant pu évoluer pendant deux saisons à la Juventus à ses côtés depuis 2019 avant qu’il ne fasse son grand retour à Parme, Gianluigi Buffon s’est livré sur le départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United qui est selon lui un choix rationnel.

Arrivé pour permettre à la Juventus d’être enfin sacrée championne d’Europe, un titre derrière lequel la Vieille Dame cherche à acquérir de nouveau depuis un certain temps, Cristiano Ronaldo n’a pas pu remplir cet objectif lors de ses trois saisons passées à la Juventus. Et alors qui lui restait un an de contrat sur son engagement convenu en 2018 avec les dirigeants bianconeri, le quintuple Ballon d’or et lauréat de la Ligue des champions à cinq reprises, Ronaldo a retrouvé cet été Manchester United. Un retour tout sauf irréfléchi d’après son ancien coéquipier à la Juve Gianluigi Buffon.

« Un choix rationnel de sa part, qui a confirmé la trajectoire de sa carrière »